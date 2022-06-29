Парламентарий: самоуправления будут размещать беженцев в спортзалах
Foto: LETA

Размещение беженцев в самоуправлениях будет проходить в спортзалах, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) депутат Сейма и исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов Викторс Валайнис.

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Он указал, что самоуправления обеспокоены дальнейшим размещением беженцев, учитывая, что с 1 июля в силу вступит сокращение поддержки для украинцев.

Ситуация вызывает беспокойство, а поставщики услуг уже сейчас отказываются от дальнейшего исполнения договора, в результате чего муниципалитеты вынуждены искать новые возможности для альтернативного размещения беженцев.

"Это точно будет происходить в спортзалах, поскольку объемы на самом деле большие, в самоуправлениях достигнуты пределы размещения. Заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса о ситуации в Риге также заставляет задуматься", — отметил Валайнис.

Представитель ассоциации рассказал, что его члены в четверг, 30 июня, ее члены встретятся на заседании, чтобы еще раз актуализировать ситуацию. Валайнис надеется, что самоуправления и правительство придут к единому пониманию того, что это проблема государства, а не муниципалитетов.

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