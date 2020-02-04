Парламентская комиссия перед окончательным чтением одобрила законопроект о роспуске Рижской думы

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня, 4 февраля, поддержала законопроект о роспуске Рижской думы перед его рассмотрением в окончательном чтении.

Сегодня депутаты комиссии рассмотрели предложения к законопроекту о роспуске столичной думы, которые поступили только от депутатов парламентской оппозиции. При этом 11 из 17 предложений подали депутаты парламентской фракции партии "Согласие".

Выслушав аргументы депутатов оппозиции, комиссия отклонила все предложения. Таким образом, ко второму чтению будет подан законопроект, не претерпевший изменений.

Депутаты коалиции также не приняли во внимание предупреждения юридического бюро Сейма о высоких конституционных рисках и о том, что на данный момент нарушение закона, которое могло бы послужить причиной роспуска Рижской думы, фактически отсутствует.

Несмотря на то, что во время рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты "KPV LV" проголосовали против роспуска Рижской думы, сегодня представители этой партии поддержали законопроект.

19 декабря прошлого года парламент одобрил законопроект о роспуске Рижской думы в первом чтении. При этом в повестке дня Сейма было еще два других законопроекта, призванных изменить порядок проведения внеочередных выборов.

Законопроекты предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Таким образом, поправки предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.

Президент Эгил Левитс приостановил вступление законопроектов в силу по запросу парламентской оппозиции, и сейчас проходит сбор подписей жителей Латвии за проведение референдума по вышеупомянутым поправкам. В связи с задержкой их провозглашения правящая коалиция отложила также рассмотрение в Сейме законопроекта о роспуске Рижской думы.