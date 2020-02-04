Парламентская комиссия рассмотрит предложения к законопроекту о роспуске Рижской думы

Во вторник состоится заседание бюджетно-финансовой комиссии Сейма, на котором планируется провести обсуждение законопроекта о роспуске Рижской думы. Данный законопроект рассматривается Сеймом в срочном порядке — в двух чтениях, вместо трех.

Предложения к законопроекту поступили только от депутатов парламентской оппозиции. При этом 11 из 17 предложений подали депутаты парламентской фракции партии "Согласие".

Например, парламентарий Валерий Агешин предлагает исключить из законопроекта все его пункты, что сделает его бессмысленным.

Янис Адамсонс предлагает указать, что целью данного законопроекта является выполнение решения о роспуске Рижской думы, принятого в декабре 2018 года на съезде национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Вячеслав Домбровский предлагает изменить состав временной администрации, включив в нее министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, депутата Новой консервативной партии Юту Стрике и лидера ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвиса Дзинтарса.

Депутат Ивар Зариньш предлагает указать, что данный закон принимается в соответствии с принципами "бескомпромиссной законности", поэтому его нельзя считать нелегитимным независимо от того, на каком основании он принят.

На сегодняшнее заседание комиссии приглашены представители Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР), Министерства финансов, Министерства юстиции, Рижской думы, Латвийского союза самоуправлений, Центральной избирательной комиссии, а также авторы поданных предложений.

19 декабря прошлого года парламент в спешке поддержал законопроект о роспуске Рижской думы в первом чтении. При этом в повестке дня Сейма было еще два других законопроекта, призванных поменять порядок проведения внеочередных выборов.

Эти законопроекты предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Таким образом, эти поправки предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.

Президент приостановил вступление данных законопроектов в силу по запросу парламентской оппозиции, и сейчас проходит сбор подписей жителей Латвии за проведение референдума по вышеупомянутым поправкам. В связи с задержкой их провозглашения правящая коалиция отложила также рассмотрение в Сейме законопроекта о роспуске Рижской думы.

С 16 января, когда начался сбор подписей, по вторую половину дня 28 января за проведение референдума о поправках, регулирующих порядок внеочередных муниципальных выборов, подписались только 2437 избирателей.

Таким образом, в течение неполных двух недель за проведение референдума подписались около 1,6% от необходимого для проведения референдума числа избирателей.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек). Если же необходимое для проведения референдума количество голосов не будет собрано, приостановленные поправки вступят в силу.

Как сообщалось, МОСРР решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что столичное самоуправление, по мнению министерства, оказалось неспособно выполнить одну из своих автономных функций — обеспечить услуги по вывозу мусора.