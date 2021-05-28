Парламентская оппозиция на основании заключения Госконтроля требует отставки министра благосостояния

Оппозиционные депутаты Сейма обратились к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой отреагировать на недостатки, выявленные Госконтролем в ходе работы Министерства благосостояния с центрами социального ухода во время вспышки Covid-19, и потребовали отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV).

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Автором письма является секретарь Сейма Андрей Клементьев ("Согласие"), а в целом письмо премьер-министру подписали 20 парламентариев от партии "Согласие" и Союза "зеленых" и крестьян.

18 мая Государственный контроль завершил ревизию действий Минблага в период пандемии и выявил недочеты и задержки. План совместных действий учреждений по координации общей ситуации в центрах социального ухода в условиях Covid-19 должен был быть разработан уже в самом начале распространения болезни или по крайней мере в начале второй волны пандемии, однако фактически это было сделано с опозданием, заключил Госконтроль.

"Министр благосостояния является должностным лицом, ответственным за сектор, поэтому мы считаем, что такие действия, которые способствовали заболеваемости в учреждениях социального ухода, поставили под угрозу здоровье и жизнь тех, кто там живет и работает, а также внесли свой вклад в общий рост заболеваемости в стране, недопустимы, и министр должна взять на себя политическую ответственность за запоздалые действия в период коронавирусного кризиса", — говорится в письме депутатов.

Депутаты просят Кариньша издать приказ об отставке министра благосостояния Петравичи.