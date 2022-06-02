Парламентский секретарь МИД: Россия подвергает риску голода миллионы людей во всем мире

Реализуя агрессию на территории Украины, Россия подвергают риску голода миллионы людей во всем мире. Об этом заявила в четверг на политических консультациях стран Балтии и Канады парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

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Во внешнеполитическом ведомстве Латвии сообщили, что в ходе политических консультаций обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, важность решений предстоящего саммита НАТО в вопросах укрепления обороны Альянса, а также предпринятые и потенциальные шаги в ходе войны, развязанной Россией в Украине.

Официальные лица стран Балтии поблагодарили Канаду за существенную и неизменную поддержку в укреплении безопасности в Балтийском регионе. В ходе переговоров стороны отметили, что поведение России существенно изменило ситуацию в сфере безопасности в евро-атлантическом пространстве.

Калниня-Лукашевица подчеркнула, что "Россия убивает народ Украины, разрушает города и инфраструктуру и одновременно блокирует экспорт зерна, тем самым подвергая риску голодной смерти миллионы людей во всем мире".