Парламентский секретарь МИДа: будущее Европы не представить без участия Украины в ЕС
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

29-30 апреля в Страсбурге прошло последнее пленарное заседание Конференции будущего Европы. Правительство Латвии на нем представила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица.

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Секретарь заявила, что неспровоцированное и необоснованное вторжение в Украину серьезно поменял геополитическую реальность. Европа должна принять эту новую реальность и реагировать соответствующим образом, считает Калниня-Лукашевица.

По ее словам, Украина борется не только за свою свободу, но и отстаивает общую систему европейских ценностей. В связи с этим Европе важно продемонстрировать неизменную поддержку Украине и четко заявить, что будущее Европы невозможно без полноценного участия Украины в Европейском Союзе, говорит Калниня-Лукашевица.

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