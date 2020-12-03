Парламентский секретарь Минздрава: больницы готовы принять до 800 пациентов Covid-19

На данный момент число коек, доступных для пациентов Covid-19 достигло до 800, в эфире LTV заявил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис (Развитие/За!).

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Дуритис указал, что отмена плановых услуг в больницах даст дополнительно 157 коек. Сейчас ведомство ведет переговоры с больницами, которые могли бы подключиться к уходу за пациентами Covid-19, а значит, количество коек может вырасти.

Число доступных для пациентов Covid-19 коек постепенно увеличивается. Изначально сообщалось о 450-500 койках, потом больницы смогли освободить ещё чуть больше сотни мест.

Дуритис указал, что Минздрав также работает над механизмами, позволяющими увеличить объем тестирования. Он не исключает, что ограничения могут быть ещё сильнее ужесточены, если общество не будет соблюдать существующие ограничения.