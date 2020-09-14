Парламентским секретарем Министерства обороны стала кандидат в РД Байба Блёдниеце

Министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!) на должности парламентского секретаря утвердил Байбу Блёдниеце (Фромане), сообщает LETA.

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Нынешний парламентский секретарь Мартиньш Стакис покинул должность, так как был избран в Рижскую думу. Он стал кандидатом на должность мэра Риги.

Пабрикс подчеркнул, что Блёдниеце - юрист с опытом работы в государственном и частном секторе. В прошлом она была советницей министра финансов Эйнара Репше, а также руководила Партнерством Латвийских строительных предприятий.

Блёдниеце в этом году была кандидатом в Рижскую думу от списка Развитие/За!/Прогрессивные. Она была одним из кандидатов, кого активно вычеркивали избиратели - с 30 места в списке она упала до 60. Её вычеркнули 2550 раз, а 1306 избиратели ей поставили “плюс”.