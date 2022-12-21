Парламентским секретарем премьер-министра станет Патмалниекс

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назначил депутата Сейма Яниса Патмалниекса своим парламентским секретарем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уже сообщалось, что Патмалниекс, избранный в 14-й Сейм, четыре года возглавлял бюро премьер-министра Кариньша.

Ранее парламентским секретарем премьер-министра была Эвика Силиня, которая теперь стала министром благосостояния.

Также сообщалось, что с 1 декабря бюро премьер-министра руководит Иева Зиберга, которая с 2019 года является советником Кариньша по вопросам планирования политики и коммуникации, а ранее консультировала его по вопросам коммуникации в Европарламенте.