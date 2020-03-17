Паром из Германии в Лиепайском порту встретили под жестким контролем

Сегодня в Лиепайском порту около 13 часов пришвартовался паром "Stena Gothica", прибывший из немецкого города Травемюнде с 71 пассажиром на борту. Всех прибывших в порту встретили медики Неотложной медицинской помощи и Центральной лаборатории, чтобы у каждого, кто сошел с корабля, проверить состояние здоровья и сделать тесты на COVID-19, сообщает издание Kurzemes vārds.

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Большая часть прибывших была на личных автомашинах, но 11 человек, у которых не было своего транспорта, встретил автобус самоуправления, который доставил прибывших домой.

Как газете рассказала представитель самоуправления Элина Толмачева, на пароме был только один лиепайчанин, а остальные пассажиры были из других латвийских городов, которые которые пообещали, что в течение шести часов доберутся домой и там начнут 14-дневный карантин. Также Толмачева подчеркнула, что все пассажиры сделали тесты. "В лаборатории у пассажиров были взяты анализы из носа и горла. Они будут направлены в Ригу и уже утром будут известны результаты — инфицировался ли человек COVID-19 или нет".

Следующий паром из Германии в Лиепайский порт прибудет 19 марта в 4 часа утра. Как отметила Э. Толмачева, действия при встрече пассажиров будут такими же. Пока что по имеющейся информации на следующем пароме в Лиепаю прибудет 115 пассажиров.

Шведский оператор паромов Stena Line и во время чрезвычайной ситуации будет продолжать движение на линиях Вентспилс-Нюнесхамн (Швеция) и Лиепая-Травемюнде, сказано в сообщении компании.