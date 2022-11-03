Партии будущей коалиции подписали меморандум о сотрудничестве. Какие приоритеты определены?

Неустанная борьба с коррупцией, увеличение финансирования внутренней безопасности и науки до конкретного процентного показателя от ВВП, введение ориентированной на пациентов системы страхования здоровья, а также — c середины 2023 года — воинского призыва. Такие цели ставит перед собой коалиция, создаваемая "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальное объединение, пишет агентство LETA.

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"Давайте продолжим работу", — заявил после подписания меморандума премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Политические силы обязуются разработать уже более конкретные правительственную декларацию и план действий после подписания меморандума.

Пропорциональность и солидарность

В проекте меморандума, который подписали "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, зафиксирован принцип пропорциональности, определяющий представительство коалиционных партий в правительстве и принятии решений на собраниях коалиции. То есть, чем больше депутатов в Сейме у партии — тем больше власти ей пропорционально достается. У "Нового Единства" — 26 мандатов, у "Объединенного списка" — 15, у Нацобъединения — 13.

Новая коалиция считает себе преемником прежнего правительства и собирается продолжать реформы, инициированные предыдущим Кабинетом министров, а также возьмет на себя солидарную ответственность за деятельность премьер-министра, получившего доверие Сейма, и приглашенных им министров.

Поддержка Украины, рост расходов на безопасность, воинский призыв

В меморандуме говорится, что целью правительства является введение службы государственной обороны (то есть, воинского призыва) с середины 2023 года, а также увеличение финансирования обороны до 3% ВВП в 2027 году. Политики также обязуются увеличить финансирование внутренней безопасности и общественного порядка (это зона ответственности МВД — полиции и пограничников), придя к 2026 году к показателю 2,5% от ВВП, разработать и внедрить эффективную систему кризисного управления и организации гражданской обороны, а также продолжить строительство и укрепление внешней границы.

Цель будущего правительства — последовательная поддержка Украины в ее борьбе за свободу, а также жесткая политика санкций против России и Беларуси.

Защита латышского языка и семей с детьми, расплывчатая формулировка по гражданскому партнерству

В проекте меморандума говорится, что целью правительство будет содействие тому, чтобы народ Латвии был сплоченным и единым, основой для этого является латышский язык, культура и единая историческая память, улучшение положения латышского языка как единственного государственного.

Также, согласно проекту меморандума, целью правительства будет укрепление безопасности латвийского информационного пространства, реализация политики устойчивого восстановления населения для улучшения демографической ситуации. Демографическая политика будет направлена ​​на предоставление продуманных услуг детям и родителям на основе принцип "ребенок в центре" и предотвращение попадания семей, воспитывающих детей, в зону риска бедности.

Проект меморандума также включает такие обязательства, как "продолжать поддерживать культуру как один из краеугольных камней национального государства, основываться на основных принципах правового и демократического государства, уважать разделение государственной власти, укрепляя верховенство права и демократических ценностей, вести беспощадную борьбу с коррупцией и совершенствовать расследование и судебное разбирательство, а также эффективно выполнять решения Конституции и других судов". Необходимо отменить, что одно из решений Конституционного суда обязывает Сейм придать юридический статус гражданскому партнерству ЛГБТ+.

Рост расходов на науку, "совершенствование" сети школ

Цель правительства — поиск общих знаменателей для улучшения правовой и социальной защиты каждого жителя Латвии, независимо от его пола, возраста и других социальных характеристик, а также для продвижения качественного и инклюзивного образования на государственном языком. Коалиция намерена совершенствовать сеть школ, устанавливая критерии для учебных заведений, способствующие уменьшению неравенства в латвийском обществе.

В целях обеспечения динамичного развития науки, университетов и конкурентоспособной на международном уровне экономики с высокой добавленной стоимостью Кабинет министров обязуется увеличить финансирование из госбюджета науки и исследований до 1,5% от ВВП.

Внедрение системы страхования здоровья

Политики также обязуются улучшить качество услуг здравоохранения за счет совершенствования больничной сети, оказания первичной медицинской помощи, внедрения ориентированного на пациента государственного медицинского страхования, совершенствования государственного управления в рамках имеющихся ресурсов, создания гибких горизонтальных механизмов сотрудничества.

Развитие Риги и регионов

Правительство также обязуется способствовать росту конкурентоспособности Риги и ее метрополии в Северной Европе. Модель управления Рижской метрополии должна разрабатываться совместно с самоуправлениями пригородов столицы. Предусматриваются инвестиции в сбалансированное региональное развитие, создание привлекательной и качественной среды проживания и возможностей для развития бизнеса.

Согласно проекту меморандума, целью правительства будет и создание сбалансированного и способствующего предпринимательству распределения налоговых поступлений между самоуправлениями, что призвано способствовать созданию новых рабочих мест, а также среды для предпринимательства, развития высокопроизводительного бизнеса с экспортным потенциалом и так далее.

Экономика: порты, критическая инфраструктура, энергетика, Скултский СПГ-терминал

Новое правительство планирует введение высоких стандартов управления в компаниях государственного капитала, оценку создания совместного управления отдельными компаниями государственного капитала, сохранение государственных стратегических активов и критической инфраструктуры под контролем государства.

В определенных случаях, если необходимо привлечь капитал и обеспечить развитие компании, государство будет использовать такие финансовые инструменты, которые способствуют развитию национальной экономики. Достижимой целью правительства будет дальнейшее совершенствование и завершение реформы управления латвийскими портами путем расширения участия самоуправлений в управлении портами.

Правительство также возьмет на себя обязательство значительно сократить объем теневой экономики путем создания устойчивого налогового режима, поддерживающего получение дохода от образа жизни, который разумно способствует личному социальному страхованию.

Среди задач, включенных в проект меморандума, также упоминаются такие, как обеспечение энергетической самодостаточности Латвии за счет увеличения производственных мощностей и независимости от природного газа, привлечение как можно большего объема частных капиталовложений, развитие проектов по производству возобновляемой энергии (в том числе продолжение строительства ветряных электростанций на государственных и муниципальных землях и в территориальных водах Латвии).

Целью правительства должно стать создание терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, который полностью использовал бы преимущества, предоставляемые Инчукалнасским подземным хранилищем газа. При этом перспективы терминала должны получить оценку с точки зрения экономики и безопасности. Проект терминал не должен создавать дополнительное финансовое бремя для потребителей

и не должен противоречить политике в области охраны окружающей среды, целям климатической политики и интересам жителей.

Новое министерство

В проекте меморандума говорится о создании Министерства энергетики и климата, которое, соответственно, будет отвечать за политику в области энергетики и изменения климата. Название нового министерства еще будет уточнено.

Политические силы назначат Министерство экономики ответственным за политику в области занятости, а Министерство благосостояния — ответственным за политику поддержки детей, а также определят, какое из министерств будет ответствено за политику в области информационных и коммуникационных технологий.

Политические силы обязуются разработать уже более конкретные правительственную декларацию и план действий после подписания меморандума.