Партии пока не дают гарантии переизбрания Левитса, у двух партий будет свой кандидат

Летом следующего года истечет первый срок полномочий президента Латвии Эгила Левитса. По закону он может быть переизбран на второй срок, но поддержат ли его кандидатуру депутаты нового 14-го Сейма? Пока партии, у которых есть шанс получить представительство в парламенте, уклончиво отвечают на этот вопрос, пишет Latvijas avīze.

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В истории Латвии был только один президент, который пользовался такой популярностью, что политические партии в своих предвыборных кампаниях обещали проголосовать за переизбрание главы государства. Это была Вайра Вике-Фрейберги, занимавшая президентский пост два раза подряд. Все последующие президенты работали всего один срок.

Оценивать шансы переизбрания Эгила Левитса, которого в 2019 году выдвинуло в президенты Национальное объединение, политические партии, которые, вероятно, получат представительство в 14-м Сейме, рассуждают сдержанно.

Представители коалиционных партий — "Нового Единства", Attīstībai/Par!, "Консервативных" и Национального объединения — отмечают заслуги Левитса, но не отвечают прямо на вопрос, поддержат ли его кандидатуру. Ответы сводятся к тому, что пока этот вопрос не обсуждался, неизвестно, какие партии будут избраны в новый Сейм, да и сам Левитс еще не объявил о своем желании идти на второй срок.

Выдвинуть своего кандидата в президенты намерены две политических силы, у которых сейчас нет представительства в парламенте — "Объединенный список" и "Прогрессивные". Согласно опросам SKDS, обе партии приближаются к преодолению 5%-го барьера на выборах.

После выборов именно президенту Эгилу Левитсу предстоит назвать имя будущего премьер-министра, который сформирует новое правительство. От хода переговоров о создании новой коалиции зависят, в том числе, и шансы Левитса переизбраться.