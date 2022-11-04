Партии потратили на выборы более 5 млн евро; против Христианской прогрессивной партии начато дело о сокрытии расходов

На предвыборные кампании в Сейм политические силы потратили более 5 миллионов евро — об этом свидетельствуют декларации партий о расходах и доходах во время предвыборной кампании. Из 19 участвовавших в выборах политических сил эту информацию в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) представили 18, сообщает портал lsm.lv.

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Отчет не подала только Христианская прогрессивная партия, набравшая на выборах наименьшее количество голосов. KNAB начал административный процесс за несоблюдение партией правил.

Сейчас KNAB проводит 63 активные проверки возможных партийных нарушений во время предвыборной кампании в 14-й Сейм. Также возбуждено более 30 дел об административных правонарушениях, сообщила начальник отдела по расследованию нарушений политических организаций KNAB Амилия Райтума.

Всего в KNAB поступило около 600 сигналов о возможных нарушениях на выборах.

К концу октября все 19 партий, участвовавших в выборах, должны были представить декларации о доходах и расходах на предвыборные кампании. Райтума пояснила, что эти данные в KNAB сообщили 18 партий. Христианская прогрессивная партия, получившая на выборах 0,15% или 1379 голосов, игнорирует требования KNAB, поэтому возбуждено дело о нарушении. Если партия не представит декларацию в течение месяца после получения предупреждения, KNAB может инициировать приостановление ее деятельности через суд.

Расходы 18 политических сил составляют примерно 5,4 млн евро. На лимитированные расходы (реклама, благотворительность, спонсорство, льготы и подарки) стороны потратили 2,8 млн евро.

Перед выборами каждая партия или объединение могли потратить максимум 708 053 ​​евро на лимитированные расходы на агитацию. Ближе всего к этому пределу подошла Attīstībīai/Par!, не вошедшая в Сейм. (57% лимита), за ним следуют "Объединенный список" (56%) и Национальное объединение (53%).

KNAB проверит поданные декларации в течение полугода.