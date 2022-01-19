Партии правящей коалиции спорят о снижении НДС на энергоресурсы

Одним из наиболее спорных предложений, чтобы уменьшить финансовое бремя растущих счетов для населения, является временное снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). За это выступает Министерство экономики, которое возглавляет Янис Витенбергс (Национальное объединение), но категорически возражает объединение партий "Для развития/За!", пишет издание Diena.

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Предложения партии премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" также не предусматривают такого решения энергетического кризиса, как снижение НДС. В то же время НДС на энергоресурсы уже снизили многие страны Европейского союза, в том числе Эстония, Бельгия, Чехия, Германия, Нидерланды, Польша, Испания.

Одним из основных доводов против снижения НДС, который выдвигает руководитель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, является то, что нельзя более низкими ценами увеличивать привлекательность природного газа для потребителей, так как это противоречит долгосрочным целям энергетической политики - снизить зависимость от газа.

В свою очередь парламентский секретарь Минфина Интс Далдерис заявил, что снижение НДС - недостаточно целевой инструмент, так как это поможет всем, даже тем, кому поддержка государства не нужна. Кроме того, снижение НДС выгоднее всего окажется для жителей с большим потреблением энергоресурсов, а они относительно зажиточны.

Тем временем министр экономики отмечает, что НДС будет снижен только на четыре месяца, и такое краткосрочное уменьшение налога не повлияет на государственный бюджет. Комментируя аргументы Пуце о том, что это противоречит энергетической политике государства, министр подчеркнул, что во время пожара сначала нужно потушить огонь, а затем думать о менее пожароопасных материалах.