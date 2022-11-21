Партии приступят к работе над общей версией правительственной декларации

На прошлой неделе партии, формирующие новое правительство, приступили к работе над отдельными частями правительственной декларации в рабочих группах. Сегодня политики планируют начать работу над консолидированной версией декларации.

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По предложению лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" может занять в будущем правительстве семь должностей: премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

У "Объединенного списка" будет право на занимаемую в настоящее время должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве: должность министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития и вопросов цифровизации.

"Национальное объединение" получит четыре министерские должности: должность министра обороны, министра культуры, министра сообщения и министра экономики.

В соответствии с этим разделением партии разделили ответственность за составление различных разделов правительственной декларации.

Как сообщалось ранее, политик "Объединенного списка" Андрис Кулбергс заявил в интервью LTV, что соглашение о распределении сфер ответственности в будущем правительстве еще не достигнуто, хотя Кариньш и президент Эгил Левитс заявили после встречи, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в определении направлений работы новой коалиции и соглашениях о распределении сфер ответственности.

"Объединенный список" собирался предложить потенциальным коалиционным партиям — Нацобъединению и "Новому Единству" — подписать еще один меморандум, сообщил журналистам один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс. Он заявил, что этот документ можно было бы назвать "меморандум-2" и он должен отражать задачи будущей коалиции на ближайшие годы и финансовые рамки. По словам Пиленса, это могло бы помочь ускорить формирование правительства.