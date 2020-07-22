Партии разыграли номера списков кандидатов в Рижскую думу

В среду, 22 июля, в полдень состоялся розыгрыш номеров списков кандидатов в Рижскую думу. Церемония прошла в Доме конгрессов, число посетителей в соответствии с эпидемиологическими нормами было ограничено.
Итак, партии вытянули следующие номера:
- Партия "Альтернатива"
- Национальное объединение и Латвийское объединение регионов
- Партия "Честь служить Риге"
- Партия KPV LV
- Новое "Согласие"
- "Развитие/За!" и "Прогрессивные"
- Новое "Единство"
- Союз зеленых и крестьян
- "Согласие"
- Русский союз Латвии
- Новая консервативная партия
- Партия Vienoti Latvijai
- Национальное объединение Taisnīgums
- Партия действия
- Партия центра