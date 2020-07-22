Партии разыграли номера списков кандидатов в Рижскую думу
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В среду, 22 июля, в полдень состоялся розыгрыш номеров списков кандидатов в Рижскую думу. Церемония прошла в Доме конгрессов, число посетителей в соответствии с эпидемиологическими нормами было ограничено.

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Итак, партии вытянули следующие номера:

  1. Партия "Альтернатива"
  2. Национальное объединение и Латвийское объединение регионов
  3. Партия "Честь служить Риге"
  4. Партия KPV LV
  5. Новое "Согласие"
  6. "Развитие/За!" и "Прогрессивные"
  7. Новое "Единство"
  8. Союз зеленых и крестьян
  9. "Согласие"
  10. Русский союз Латвии
  11. Новая консервативная партия
  12. Партия Vienoti Latvijai
  13. Национальное объединение Taisnīgums
  14. Партия действия
  15. Партия центра

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Новая консервативная партия Национальное объединение Честь служить Риге Латвийское объединение регионов KPV LV Русский союз Латвии "Согласие" Выборы в Риге Единство
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