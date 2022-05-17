Партии Шлесерса и Гобземса не будут объединяться на предстоящих выборах в Сейм

Основанная Айнарсом Шлесерсом партия “Латвия на первом месте” и партия Алдиса Гобземса “Каждому и каждой” планируют стартовать отдельно на выборах в Сейм 14-го созыва.

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Это агентству LETA подтвердили и Гобземс, и Шлесерс.

В социальных сетях вопросы по этому поводу вызвала публикация Гобземса, где он указал, что посетит ряд концертов, в организации которых участвуют члены "Латвия на первом месте" и основатели Йоланта Гулбе-Пашкевича и Денис Пашкевич.

На вопрос о том, могли бы "Латвия на первом месте" и "Каждой и каждому" объединиться и стартовать вместе на предстоящих выборах, Шлесерс ответил отрицательно.

Гобземс также заявил, что партии не планируют объединяться. Посещение концертов члена "Латвия на первом месте" политик объясняет тем, что у него и "Каждому и каждой" нет "таких денег", чтобы организовать что-то похожее. Поэтому он отправится на эти концерты, чтобы встретиться с жителями.

Гобземс также призывает другие партии, например, "Новое единство" и "Развитию/За!" объявить об аналогичном мероприятии. Это мог бы быть концерт, который депутат мог бы посетить, потому что "живет в свободной стране".

На вопрос о том, собирается ли Гобземс участвовать в выборах сам, политик заявил, что это зависит от нужды и желания жителей и от того, готовы ли они жить "по уши в дерьме" и необходимы ли им перемены.

Шлесерс подтвердил, что партии не будут объединяться. Он также пояснил, что упомянутые концерты организовывают Гулбе-Пашкевича и Пашкевич, на мероприятиях планируется призвать граждан подписаться за проведение референдума о поправках в 110-ю статью Конституции.

Политик указал, что концерты не являются партийными мероприятиями, а сам Шлесерс не является их организатором, хотя и поддерживает их проведение. Говоря о желании Гобземса посетить концерты, Шлесерс заявил, что поддерживает участие всех людей, если они готовы способствовать сбору подписей.

Он рассказал, что ранее для дальнейшего продвижения поправок удалось собрать около 28 000 подписей, однако до 29 июля необходимо получить еще около 155 000 подписей, чтобы в случае необходимости провести референдум.