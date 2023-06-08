Партии Шлесерса и Росликова призывают Сейм выразить недоверие Кариньшу

Оппозиционные партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильность!" внесли в Сейм проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство"), пишет агентство LETA.

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Требование отставки подано "на том основании, что планы возглавляемого Кариньшем правительства трансформировать экономику и остановить спад благосостояния в стране провалились, а желание Кариньша расширить коалицию после президентских выборов фактически парализовало работу правительства", говорится в проекте решения.

Сегодня лидеры ЛПМ и "Стабильность!" Айнар Шлесерс и Алексей Росликов расскажут о предстоящей акции за роспуск Сейма, которая запланирована 16 июня. Это уже вторая акция протеста, инициированная этими оппозиционными партиями.

Шлесерс и его партия намерены начать сбор подписей населения за референдум о роспуске Сейма. Такой референдум может быть проведен не ранее чем через год после выборов в Сейм, и для него нужно собрать не менее 155 тысяч подписей.

Как заявил Шлесерс, Сейм своим бездействием обманул ожидания избирателей и неспособен развивать экономику.