Партии в основном тратят деньги на содержание офисов и рекламные кампании

Президент Эгил Левитс, при поддержке которого 13-й Сейм значительно увеличил финансирование политических партий из государственного бюджета и внес поправки в закон, чтобы уменьшить возможности распавшихся фракций претендовать на финансирование, незадолго до окончания срока своих полномочий вновь призывает парламент внести поправки в закон. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Они предусматривают, что не менее 30% выделяемых партиям бюджетных средств должны использоваться для содержательной стороны их деятельности — финансирования исследований и опросов, проведения семинаров, тренингов и дискуссий экспертов. Президент считает, что партии должны инвестировать в свой потенциал, чтобы разрабатывать эффективные предложения по развитию государства и укреплению демократии.

"Выделение финансирования из государственного бюджета политическим партиям является своего рода заказом государства на качественную деятельность и развитие партий, что необходимо в общих интересах общества. Партии должны использовать его не только целесообразно, но и содержательно", — заявил Левитс.

Он напомнил, что после выборов в Сейм некоторые партии испытывали трудности с поиском кандидатов для работы в правительстве и руководстве парламентских комиссий.

"Здесь прослеживается тесная взаимосвязь с тем, сколько партии вкладывали в укрепление знаний своих кандидатов в депутаты, в исследовательскую и аналитическую работу", — сказал президент.