Партийный рейтинг: СЗК опередил Национальное объединение, но не догнал "Согласие"

Союзу зеленых и крестьян (СЗК) удалось опередить Национальное объединение (НО), но лидерство по-прежнему за партией "Согласие", свидетельствуют данные опроса исследовательского агентства SKDS, о которых сообщает Латвийское телевидение (LTV).

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Если выборы в Сейм состоятся завтра, "Согласие" может получить 12,1% голосов (месяцем ранее — 10,3%), Союз зеленых и крестьян — 9,4% голосов (7,7%), а НО — 9,3% голосов (8%).

Рейтинг партийного объединения "Новое Единство" вырос с 6,6% до 7%, объединения "Для развития/За" — с 4,9% до 5,6%, партии "Прогрессивные" — с 3,7% до 4,3%.

Одновременно показатель Новой консервативной партии (НКП) упал с 4,7% до 3,7%, Русского союза Латвии — с 3,6% до 3,4%, партии "Закон и порядок", наоборот, чуть вырос с 3,2% до 3,3%.

Латвийское объединение регионов поддержали бы 2,7% граждан (месяцем ранее — 1,9%), KPV LV — 0,6% (0,8%),.

18% респондентов не знают, за кого голосовать на парламентских выборах, а почти каждый пятый или 19,4% избирателей не планируют голосовать.

Опрос SKDS о популярности партий был проведен в июне, в нем приняли участие 1793 латвийцев.