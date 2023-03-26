Партия "Каждому и каждой" сменила название на "Платформа 21"

На состоявшемся 26 марта съезде члены партии "Каждому и каждой" постановили сменить ее название на "Платформа 21", сообщила агентству ЛЕТА член правления партии Карина Спруде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новым председателем партии избран Раймонд Лаздиньш.

Как пояснила Спруде, число 21 в названии партии означает 21-й век. Партия намерена объединить людей с новыми идеями по развитию страны.

Спруде сообщила, что после поражения на парламентских выборах партия проанализировала свои ошибки, и смену названия можно назвать ее рестартом, а также приветствуется вступление в "Платформу 21" новых членов, особенно молодых людей.

"Единственный способ остановить упадок Латвии - вовлекать в политику людей, которым сейчас 20-30 лет, то есть молодых людей, которым старые партии власти не дали возможности участвовать в политике, которым не рады в рядах старых политиков, так как политики, возглавляющие старые партии, не хотят видеть конкурентов", - заявила партия.

Партию "Каждому и каждой" учредил Алдис Гобземс, но после поражения на выборах он оставил пост ее лидера и ушел из политики.