Партия "Каждому и каждой" сменила название на "Платформа 21"
Foto: LETA

На состоявшемся 26 марта съезде члены партии "Каждому и каждой" постановили сменить ее название на "Платформа 21", сообщила агентству ЛЕТА член правления партии Карина Спруде.

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Новым председателем партии избран Раймонд Лаздиньш.

Как пояснила Спруде, число 21 в названии партии означает 21-й век. Партия намерена объединить людей с новыми идеями по развитию страны.

Спруде сообщила, что после поражения на парламентских выборах партия проанализировала свои ошибки, и смену названия можно назвать ее рестартом, а также приветствуется вступление в "Платформу 21" новых членов, особенно молодых людей.

"Единственный способ остановить упадок Латвии - вовлекать в политику людей, которым сейчас 20-30 лет, то есть молодых людей, которым старые партии власти не дали возможности участвовать в политике, которым не рады в рядах старых политиков, так как политики, возглавляющие старые партии, не хотят видеть конкурентов", - заявила партия.

Партию "Каждому и каждой" учредил Алдис Гобземс, но после поражения на выборах он оставил пост ее лидера и ушел из политики.

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