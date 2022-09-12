Партия "Консервативные" предлагает ограничить использование русского языка в рекламах и коммуникации

Партия "Консервативные" предлагает принять закон, обеспечивающий статус латышского языка как единственного государственного, что частично ограничило бы использование русского языка в доступной для потребителей информации.

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При этом будут определены и исключения, на которые закон не распространяется, в том числе он не распространяется на межличностное общение.

Закон будет предусматривать, что запрещено использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АО.

Это также будет запрещено для поставщиков общественных услуг, компаний по электронным коммуникациям, частных поставщиков платежных и кредитных услуг, продавцов энергии для физических лиц, поставщиков услуг общественного транспорта, управляющих жильем, аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов, поставщиков услуг такси и компаний по вывозу мусора.

Это условие распространяется на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.

В пунктах розничной продажи товаров будет запрещено использование языка, отличного от официального языка ЕС, в дополнение к государственному языку или наряду с ним при продаже товаров или предоставлении услуг — в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте, в информации, направляемой клиентам, если клиент предварительно не договорился отдельно в письменной форме о получении информации на другом языке.

Это условие не распространяется на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю.

Также предполагается установить, что работодатели, у которых работает не менее 50 работников, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если требуют не менее чем у пяти работников знания или использования языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом при установлении трудовых правоотношений. Это требование должно быть обосновано.

Законопроект призван установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.

Нарушение закона влечет за собой административную ответственность. Законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.

Законопроект внесли в Сейм депутаты Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнар Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс.

Они утверждают, что законопроект призван уменьшить последствия многолетней русификации путем искоренения установившейся практики использования латышского и русского языков одновременно в повседневном общении в рабочей среде и при оказании услуг.

В аннотации к законопроекту поясняется, что его целью является сохранение, защита и развитие латышского языка, а также обеспечение интеграции представителей меньшинств в латышское общество.