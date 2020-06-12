Партия KPV LV объявила об участии в выборах Рижской думы

Правление KPV LV приняло решение, что партия будет участвовать во внеочередных выборах Рижской думы, и уже начало активную работу над кандидатским списком, сообщил член правления KPV LV Эрик Пуценс.

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В настоящее время партия решает вопрос, кто будет ее кандидатом в мэры столицы.

Пуценс сообщил, что приоритетом KPV LV будут интересы рижан и хорошее управление начиная "с думы, ее учреждений и муниципальных предприятий и заканчивая дворами микрорайонов и счетов жителей".

"У партии есть сильное рижское отделение с постоянными членами, которые уже на протяжении многих лет отслеживают, анализируют и разрабатывают свои предложения по улучшению управления и качества жизни в Риге", — сказал представитель партии.

Досрочные выборы Рижской думы запланированы на 29 августа.