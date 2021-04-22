Партия KPV LV решила отозвать Витенбергса с должности министра экономики, он с решением не согласен

Правление партии KPV LV решило отозвать Яниса Витенбергса с должности министра экономики. Ранее Витенбергс публично заявил, что собирается присоединиться к Национальному объединению.

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О решении партии информирован премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство), сообщили в партии.

“Витенбергс на должность министра экономики был делегирован от нашей партии, поэтому будет только добросовестно, что после публичных заявлений о присоединении к другой партии он объявит, что покидает должность. Такого решения мы не дождались, поэтому правление решило отозвать его с должности министра экономики”, - заявила председатель партии KPV LV (За человечную Латвию) Иева Крапане.

Крапане сообщила, что ради обеспечения стабильности и преемственности, партия уже рассмотрела новых кандидатов на эту должность. Партия отмечает, что договор коалиции подразумевает, что у KPV LV три портфеля министров - внутренних дел, экономики и благосостояния. Согласно договору, партия может отозвать министра, заявив об этом в письменном виде.

Витенбергс сообщил агентству LETA, что не планирует покидать должность министра экономики. Он указал, что до сих пор работал добросовестно и хочет и дальше работать на должности министра. Витенбергс подчеркнул, что переход политиков, особенно министров из одной партии в другую всегда вызывает резонанс, однако он надеется, что партия KPV LV в этих условиях будет понимающей, сможет работать во имя общих целей и договорится с остальными партнерами по коалиции.

Витенбергс отверг слова отдельных членов KPV LV о том, что фракция не знала о его переходе в Национальное объединение. “Я сказал, что готов и решил сделать такой шаг. Может, не было разговора о конкретном дне, но я сказал, что такой шаг сделаю”, - заявил политик.

Как уже сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс, который был избран в 13-й Сейм из списка партии KPV LV, решил поменять партийную принадлежность и стать членом Национального объединения. По его словам, он рассматривал такой шаг уже некоторое время - ценности Национального объединения ему ближе.