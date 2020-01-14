Партия KPV LV собирается сменить название

Партию KPV LV, возможно, ждет ребрендинг. На конгрессе партии 8 февраля депутаты будут обсуждать возможность сменить название, чтобы больше не ассоциироваться с бывшим сопредседателем Артуссом Кайминьшем. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV сообщил председатель фракции KPV LV в Сейме Атис Закатистов.

Год начался с "большого, грубого, вульгарного и недостойного политиков конфликта" между Алдисом Гобземсом и недавно исключенным из фракции KPV LV сопредседателем партии Кайминьшем, и это существенно навредило рейтингам партии, признал Закатистов.

По его мнению, корень проблем партии — "личные особенности Кайминьша, его своеволие, непредсказуемость и в какой-то степени признаки культа личности". Поэтому нужно переименоваться и больше не быть "партией Кайминьша", считает политик.

Как сообщалось, 8 января фракция KPV LV в Сейме исключила из своих рядов двух депутатов — Артусса Кайминьша и Алдиса Блумберга.