Партия "Латышские националисты" объявила о своей ликвидации

С целью сформировать более широкое объединение партий будет ликвидирована политическая организация "Латышские националисты"(ЛН), сообщил лидер ЛН Андрис Рубинс.

На данный момент в состав ЛН входят две партии, однако в будущем планируется сформировать более крупное политическое объединение, пригласив присоединиться к нему и другие партии, рассказал Рубинс.

По словам политика, для победы на выборах хороших идей недостаточно, потому что для рекламы нужны большие финансовые ресурсы.

Сроки создания нового объединения партий не называются, но не исключено, что оно примет участие и в муниципальных выборах в следующем году, и в парламентских выборах в 2022 году.

На выборах в Сейм в 2018 году ЛН получила 0,5% или 4245 голосов.