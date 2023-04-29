Партия "Прогрессивные" сформировала совет

На съезде партии "Прогрессивные" в субботу был создан новый орган — совет партии, сообщил представитель "Прогрессивных" Илья Козин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В совет войдут все члены правления партии, депутаты Сейма, Европейского парламента и самоуправлений, делегированные представители партийных отделений и другие. Совет будет контролировать политическую деятельность партии и позаботится о более широком вовлечении членов в работу партии.

За эти изменения проголосовали 122 делегата съезда, против — шестеро.

"Прогрессивные" представлены в Сейме десятью депутатами, а 11 депутатов входят во фракцию "За!/Прогрессивные" в Рижской думе.