Партия "Развитие/За!" сменила название

Объединение партий "Развитие/За!" сменило название на PLI, свидетельствуют данные Lursoft.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Развитие/За!", которое не прошло в Сейм на последних выборах, набрав всего 4,97% голосов, решило сменить название и теперь называется PLI. После неудачи на выборах правление партии — в том чсле председатель, бывший министр здравоохранения Даниэль Павлютс, его заместитель, бывший министр внутренних дел Мария Голубева, и исполнительный директор Микс Целминьш — ушло в отставку в полном составе. Сейчас должности членов правления занимают Юрис Жилко, Артурс Томс Плешс и Микс Целминьш.

Объединение партий, обозначившее своей целью "современную и справедливую Латвийскую Республику в единой Европе", было зарегистрировано в апреле 2018 года. Осенью 2018 года на выборах в Сейм "Развитие/За!" получило 12,04% голосов избирателей и 13 мест в Сейме.