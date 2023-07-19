Партия "Развитие/За!" сменила название
Foto: LETA

Объединение партий "Развитие/За!" сменило название на PLI, свидетельствуют данные Lursoft.

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"Развитие/За!", которое не прошло в Сейм на последних выборах, набрав всего 4,97% голосов, решило сменить название и теперь называется PLI. После неудачи на выборах правление партии — в том чсле председатель, бывший министр здравоохранения Даниэль Павлютс, его заместитель, бывший министр внутренних дел Мария Голубева, и исполнительный директор Микс Целминьш — ушло в отставку в полном составе. Сейчас должности членов правления занимают Юрис Жилко, Артурс Томс Плешс и Микс Целминьш.

Объединение партий, обозначившее своей целью "современную и справедливую Латвийскую Республику в единой Европе", было зарегистрировано в апреле 2018 года. Осенью 2018 года на выборах в Сейм "Развитие/За!" получило 12,04% голосов избирателей и 13 мест в Сейме.

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