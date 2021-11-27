Партия "Республика" предлагает вернуться к практике, когда все связанные с Covid-19 закупки публикуются на одном сайте

Для снижения рисков недобросовестных закупок под прикрытием Covid-19 партия "Республика" призывает вернуться к публикации всех закупок на одном сайте covid19.gov.lv, сообщила агентству ЛЕТА представитель партии Инесе Озолиня.

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Негативным последствием того, что закупки не публикуются, партия считает закупку антигенных тестов за три миллиона евро, которую выиграло недавно созданное предприятие.

Член правления "Республика" Каспар Гиргенс в письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу требует объяснить, почему государственные закупки, проводимые государством и самоуправлениями, больше не публикуются на сайте covid19.gov.lv, как это делалось в период предыдущего чрезвычайного положения.

В прошлом такая практика была введена, чтобы общество могло быть уверено в прозрачности использования средств. Политик напоминает, что были упрощены нормы, регулирующие госзакупки, то есть отменена стандартная процедура.

Депутат отмечает, что информация о закупках не публикуется и на сайте Минобороны, который был обозначен как второй официальный сайт для подобной информации. "Во время второй волны пандемии такая публикация раскрыла "ремонты больничных крыш "и другие сделки, которые трудно отнести к непосредственным последствиям пандемии", - отмечает Гиргенс.

Политик также призывает к публикации детальных отчетов о расходовании денег.

Как сообщается, тот факт, что в конкурсе на закупку тестов победила Ekspress laboratorija, зарегистрированная только в марте, вызвал недоумение общественности и некоторых политиков. Депутаты Союза зеленых и крестьян также обратились к премьер-министру Картиньшу, выразив обеспокоенность по поводу отсутствия опыта у компании и отсутствия информации о ее текущих финансовых показателях.