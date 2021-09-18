Партия Шлесерса планирует провести пикет за добровольную вакцинацию
Foto: LETA

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс сегодня планирует организовать пикет на набережной возле Рижского замка, сообщается на странице партии в фейсбуке.

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На пикете будут выдвинуты ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против "Covid-19" и другие требования.

Шлесерс сообщил, что Рижская дума не запретила организовать пикет на набережной. Он призывает сторонников партии в 12:00 собраться возле Пороховой башни в Вецриге, а затем пойти на набережную, где в 13:00 планируется пикет.

Участников мероприятия призывают соблюдать двухметровую дистанцию.

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LETA

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LETA
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