Партия Шлесерса планирует провести пикет за добровольную вакцинацию

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс сегодня планирует организовать пикет на набережной возле Рижского замка, сообщается на странице партии в фейсбуке.
На пикете будут выдвинуты ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против "Covid-19" и другие требования.
Шлесерс сообщил, что Рижская дума не запретила организовать пикет на набережной. Он призывает сторонников партии в 12:00 собраться возле Пороховой башни в Вецриге, а затем пойти на набережную, где в 13:00 планируется пикет.
Участников мероприятия призывают соблюдать двухметровую дистанцию.