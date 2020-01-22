Партия "Согласие" готова проголосовать за бюджет только после отставки Бурова

Партия "Согласия" не поддерживает в нынешней редакции бюджет столицы, так как в нем не учтены интересы горожан. Поэтому "Согласие" требует пересмотра бюджета, а также отставку мэра Риги Олега Бурова, сообщил порталу Delfi глава фракции партии в Рижской думе Максим Толстой.

"Олег Буров единолично внес изменения в проект городского бюджета, вычеркнув из него самые важные пункты, не поддержав запросы депутатов и не считаясь с их мнением. Мы по-прежнему не получили ясного ответа от председателя думы о бюджетных средствах, потраченных на Новогоднюю рекламу, в которой Буров рекламировал не город, а себя. Абсолютно неясен объем финансирования, который Олег Буров планирует предоставить на строительство Большой эстрады в Межапарке. Параллельно мэр вычеркнул из проекта бюджета принципиально важные для рижан пункты", — поясняет позицию "Согласия" Толстой.

Депутат Рижской думы, бывший вице-мэр Риги Анна Владова замечает, что в нынешней редакции бюджета нет затрат на финансирование дополнительных уроков в школе, на которых настаивали представители "Согласия". Напомним, что Такие уроки планировалось ввести при мэре Ниле Ушакове, чтобы облегчить школьникам переход на латышский язык обучения.

Толстой также заметил, что партия "Согласие" готова утвердить бюджет, но не в нынешней редакции и не с нынешним мэром.

Политик также напомним, что за десять лет в думе бывали споры и разногласия, но никогда не было, чтобы проект бюджета не был доступен для обсуждения.

Как уже ранее писал портал Delfi, предложенный для утверждения бюджет города является социально ориентированным. Следующими по важности идут развитие городской среды и ремонты улиц, говорил Буров.

"Проект бюджета Риги на этот год предусматривает оказание поддержки различным группам рижан, в том числе повышение зарплат педагогам дошкольных учреждений и специалистам по социальному уходу. Также планируется открыть три новых детских сада с 28 группами, которые смогут посещать 506 детей. В проекте бюджета также сохранены все уже существовавшие социальные программы, в том числе все скидки на проезд в общественном транспорте, бесплатные обеды для учеников школ до 12-го класса и воспитанников детских садов. В свою очередь пособие по рождению ребенка для рижан планируется повысить со 150 евро до 250 евро", — подчеркивает Буров.