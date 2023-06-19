"Партия "Стабильность!"— это моя красная линия". Буров о решении стать независимым депутатом
Foto: DELFI

Работа в Сейме должна быть конструктивной, а не деструктивной. Кроме того, популизм не свойствен партии "Честь служить Риге", сообщил порталу Delfi председатель партии, депутат 14-го Сейма Олег Буров.

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Буров покинул парламентскую фракцию партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), по списку которой он был избран в Сейм. Депутат принял это решение по причине того, что сотрудничество ЛПМ с партией "Стабильность!" является для него красной линией.

"Команда партии "Честь служить Риге" и я не готовы бороться за власть всеми неприемлемыми для нас средствами, положив на чашу весов свою репутацию, этические принципы и родину Латвию. Партия "Стабильность!" — это наша и моя красная линия!", — заявил Буров.

Как пояснил Буров, партия "Стабильность!" хочет расколоть общество, увеличить нетерпимость, используя различные популистские и деструктивные приемы. Именно представители этой политической силы стали партнером ЛПМ в проведении пикетов, прошедших у памятника Свободы и Рижского замка, подчеркнул он.

В дальнейшем Буров будет представлять "Честь служить Риге" в Сейме как независимый депутат. Политик также пояснил, что ранее его партии была близка мотивация лидера ЛПМ Айнарса Шлесерса, а также его "позиция и убеждение в необходимости объединения народа Латвии".

"Шлесерса как лидера можно упрекнуть во многом, но только не в отсутствии амбиций и умения добиваться цели. Таковы, кроме прочего, были мои и партии "Честь служить Риге" соображения летом 2022 года, когда я и мои коллеги принимали участие в выборах в 14-й Сейм будучи кандидатами от списка партии ЛПМ", — пояснил Буров.

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