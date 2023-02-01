"Партия утратила идею политической нации". Элксниньш объяснил свое решение покинуть "Согласие"

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш покинул партию “Согласие”, поскольку она потеряла доверие национальных меньшинств и особенно явно большой части русскоязычных жителей, отвернувшись от идеи единой политической нации.

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"Уже из самого названия "Согласия" вытекает, что главная задача политической силы — отстаивать согласие в латвийском обществе. Это было бы возможно, только выступив за создание единой политической нации, сплотив латышей и проживающие в нашей стране нацменьшинства. С сожалением нужно признать, что это сделать так и не удалось, "Согласие" не только не стало партией власти в этом столетии, чтобы реализовать эту цель, но и утратило идею единой политической нации", — заявил политик в интервью агентству LETA.

На вопрос о том, какую роль в решении покинуть "Согласие" сыграло заявление ее многолетнего лидера Яниса Урбановича, осуждающего вторжение России в Украину, Элксниньш назвал такой вопрос стереотипным и непрофессиональным, не дав конкретного объяснения.

"Предрассудок о том, что все русскоязычные Латвии в своих мыслях живут в России и горячо поддерживают любое ее действие, является мифом, который создали правящие политики и активно популяризуют СМИ. Это не так. (…) Все жители Даугавпилса своей родиной называют Латвию. (…) У них у всех болит сердце за Латвию! Потому что они живут здесь, здесь растут их дети. Но вы продолжаете повторять как мантру, что все русские симпатизируют Путину или России", — подчеркнул Элксниньш.

"Вместо того, чтобы искать "пятую колонну", следует подумать о социологическом исследовании, результаты которого показывают, что только 23% русскоязычных в Латвии не боятся открыто выражать свое мнение по политическим вопросам. С латышами ситуация лучше, но тоже далека от идеальной — 61% не боятся, значит, боятся остальные 39%. (…) Как можно руководить страной, если ее народ боится с тобой разговаривать?" — продолжил политик.

На вопрос, осуждает ли он лично вторжение России в Украину, Элксниньш ответил, что "любая бомбардировка или вторжение вооруженных сил, осуществляемые вооруженными силами любой страны на территорию другой страны, согласно международному праву и законам Латвии, несомненно, являются актом агрессии".

"Как обычный человек, я также могу добавить, что для меня всегда неприемлемы ситуации, когда кто-то большой и сильный оскорбляет или пытается использовать свою силу против более слабого, неравного противника. Я не считаю это приемлемым и всегда выступал против этого", — добавил Элксниньш.

В то же время он выразил недовольство тем, что позиция по вопросу войны превратилась в соревнование политиков в красноречии, насколько сильно они осуждают агрессора. Он не будет участвовать в подобном "конкурсе красноречия", поскольку считает своим долгом политика заботиться о том, чтобы жители Даугавпилса и Латгале имели возможность оплачивать счета за отопление, решать проблему зарплат учителей и повышения качества медицинских услуг.

"Я бы даже сказал, что есть неформальная гонка, кто выскажется острее. И определенная часть общества тоже заражена этой тенденцией, считая, что если кто-то не кричит о своей позиции в поддержку Украины на каждом углу, то с этим человеком что-то не так, что он поддерживает агрессию или сочувствует "неправильным". Это абсурд", — сказал Элксниньш.

Он считает, что его истинная позиция подтверждается действиями: "Как руководитель города я могу утверждать, что Даугавпилс — это город, который много сделал для помощи украинским беженцам, за что получил признание Министерства внутренних дел. Может быть, потому, что мы не говорим о нашей поддержке, а действуем. Поэтому, пока политики национального уровня соревнуются с высоких трибун, кто больше осуждает агрессию и кто больше друг Украины, мы с коллегами в Латгале работаем".

Элскниньш уверен, что на региональном уровне и именно в многонациональном Даугавпилсе ему удалось доказать, что "каждый человек является ценностью и каждый имеет право быть услышанным", и, чтобы влиять на происходящее в стране, надо стать единой политической нацией — надо знать государственный язык, принимать и уважать культуру и историю как латышей, так и меньшинств, помня о том, что суверенная власть в государстве принадлежит народу Латвии.

В своей новой партии Элксниньш обещает "объединить жителей города и личным примером доказать, что в Латвии возможна единая политическая нация". "На мой взгляд, этническое разнообразие и ярко выраженные меньшинства делают нашу страну сильной, тогда как деление на меньшинства и "титульных" деструктивно", — сказал он.

По его словам, потребность в новой региональной политической силе есть, так как он получил поддержку ряда депутатов Даугавпилсской городской думы, а также более сотни откликов и вопросов в социальных сетях о возможности вступления в партию.

На вопрос о возможных партнерах новой партии Элксниньш ответил, что в каждой политической партии есть думающие, умные и честные люди. В настоящее время в Даугавпилсе уже есть несколько местных партий, в том числе с представительством в думе.