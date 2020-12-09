Партнерша матери ребенка, выигравшая дело в суде Сатверсме, получила отпуск по рождению ребенка
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Однополая семья, выигравшая в Конституционном суде дело о присвоении отпуска по рождению ребенка партнерше матери, получила подтверждение выплаты соответствующего пособия. Таким образом, государство выполнило часть решения суда Сатверсме, сообщает LSM.

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В Конституционный суд обратилась Эвита Гоша, чья партнерша родила ребенка, а она не смогла получить полагающийся десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу. В ноябре суд признал, что женщина имела право на этот отпуск и соответствующее пособие.

Гоша в социальных сетях сообщила, что семья получила подтверждение о выплате пособия.

"Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправится в отпуск согласно первой части 155 статьи Закона о труде", — пишет Гоша.

Таким образом, выполнена часть решения суда. Вторая часть заключается в том, что государство должно разработать систему юридической защиты семей однополых партнеров. Сейму дано время до середины 2022 года.

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