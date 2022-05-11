Партнеры по коалиции не собираются обсуждать отставку министра Марии Голубевой

Политики правящей коалиции пока что воздерживаются от того, чтобы оценить, соответствует ли министр внутренних дел Мария Голубева своей должности — но сообщили о готовности обсудить произошедшее с министром.

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DELFI уже писал о том, что премьер Кариньш запросил у Марии Голубевой объяснение о несанкционированных собраниях у памятника в парке Победы 10 мая. Сама Голубева сообщила, что не собирается уходить в отставку в связи с произошедшим.

Руководитель фракции "Консервативные" Кришьянис Фелдманис заявил, что отказывается спекулировать вопросом об отстранении министра от должности и сообщил, что в среду политики выслушают версию Марии Голубевой о произошедшем.

Представительница фракции "Новое Единство" Сильвия Рейнберга сообщила порталу DELFI, что фракция не планирует обсуждать отставку министра, однако на повестке дня — ответственность конкретных чиновников, которые были уполномочены реагировать, чтобы не допустить противогосударственных поведений. "Наша фракция ожидает, что Госполиция проведет внутренние проверки, как и обещал ее начальник".

В "Национальном объединении" считают, что произошедшее — недопустимо, поэтому фракция встретится с министром Голубевой и руководством полиции, чтобы выслушать объяснения.

"Все свидетельствует о том, что это будет далеко не последним вызовом для Латвии, и со следующими мы можем столкнуться уже в ближайшем будущем. Хотим услышать убедительный и честный ответ о планах и возможностях эти планы реализовать", — сказал председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс, воздержавшись от комментариев о дальнейших шагах.

Руководитель фракции "Attīstībai/Par!" Юрис Пуце сообщил, что фракция уже выслушала Марию Голубеву, которая поручила начальнику Госполиции оценить произошедшее накануне и принять соответствующие решения. По словам Пуце, начальник полиции признал ошибочность действий или бездействие сотрудников полиции.

"Дождемся решения Госполиции. Объединение доверяет работе министра Голубевой и не видит, чтобы она не выполняла свою работу достаточно качественно", — сказал Пуце.

Сама Голубева в среду написала у себя в Twitter, что осуждает людей, которые празднуют Российскую агрессию. При этом она отметила, что Сатверсме не подразумевает возможность запрещать возложение цветов.

"Воля пользователей твиттера — не скелет, скелет в первую очередь — это Конституция Латвии. Как министр внутренних дел, я заявляю, что полиция может действовать только в соответствии с латвийским законом и Сатверсме. 10 мая действия полиции могли быть более оперативными. Полиция могла прибыть на место быстрее и в большей численности. Быстрее отделить тех людей, которые что-то нарушали, например, скандировали музыку, прославляющую российскую армию или пришли к памятнику с российскими флагами. Быстрее отделить, изолировать и задержать", — пишет министр.

Она также сообщила, что была в непрерывном контакте с полицией и признает, что полицейские делали довольно многое, чтобы предотвратить ситуацию.

"Госполиция заказала служебную проверку для оценки действий отдельных полицейских 10 мая. В соответствии с латвийским законом были задержаны люди, прославляющие российскую агрессию выражениями или символами, были составлены протоколы. "В результате профилактической работы Службы госбезопасности были устранены призывы к массовым мероприятиям", — говорит Голубева.

Сегодня утром полиция выразила готовность объявить выговор коллегам, которые не среагировали достаточно оперативно, и продолжать придерживаться этого принципа, добавила Голубева.

"К сожалению, после того, как в соцсетях распространились фотографии с трактором, началась мобилизация. Именно беспорядки и конфронтация, которые происходят у памятника, являются причиной для закрытия этого объекта", — заявила министр.