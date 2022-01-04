Партнеры по коалиции обсудят необходимость продления ограничений

Сегодня состоится собрание коалиционных партий, на котором политические силы проведут дискуссии о том, есть ли необходимость в продлении чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с распространением Covid-19, — следует из имеющейся в распоряжении агентства LЕТА информации.

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В настоящее время чрезвычайная ситуация определена до 11 января, однако Министерство здравоохранения предложило продлить режим как минимум на три или четыре недели, свидетельствует опубликованный протокол заседания Группы оперативного управления (ГОУ).

Планируется, что сегодня Минздрав представит политикам последние данные, а ГОУ, вероятно, озвучит свои предложения и рекомендации, на основании которых политические силы смогут сделать выводы и принять соответствующее решение.

Правительство планирует принять решение по этому вопросу в четверг, 6 января.

После получения соответствующего эпидемиологического и правового обоснования Новая консервативная партия (НКП) будет готова принять решение о продлении чрезвычайного положения, рекомендованном Минздравом, сообщил агентству LЕТА заместитель председателя фракции Сейма НКП Кришьянис Фелдманс.

Депутат заявил, что НКП ответственно отнесется к предложению Минздрава и, в случае наличия научного, выраженного в фактах и цифрах, и правового обоснования будет готова принять решение. Он отметил, что до сих пор предложение Минздрава обсуждалось среди чиновников, а политики до сих пор не были проинформированы о нем, поэтому Министерству здравоохранения следует представить его для обсуждения на ближайшем заседании коалиции.

Лидер фракции Сейма "Новое единство" Айнар Латковскис выразил мнение, что с учетом опыта стран, наиболее пострадавших от омикрон-штамма вируса, вызывающего Covid-19, следует продлить чрезвычайную ситуацию в Латвии на месяц. По словам политика, это необходимо, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию, особенно в больницах.

Латковскис указал, что было бы преждевременно не продлевать действие режима в данный момент, с учетом положения дел в странах, где омикрон быстро распространяется.

Как сообщалось ранее, Минздрав заявил на заседании ГОУ, что в настоящее время невозможно ослабление требований эпидемиологической безопасности.

Одновременно министерство также призвало ввести дополнительные меры безопасности, такие как использование медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование сотрудников в критически важных отраслях, максимальное сохранение режима удаленной работы, дополнительное самотестирование для таких услуг, как, например, любительский спорт, хоры, танцевальные коллективы.

Из протокола заседания также следует, что заслушавшие отчет о распространении омикрон-штамма коронавируса в Латвии представители министерств и социальные партнеры не поддерживают введение значительных дополнительных мер безопасности.

Как сообщалось ранее, с учетом эпидемиологической ситуации в Латвии до 11 января 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации и ряд мер эпидемиологической безопасности. Частные собрания допускаются в количестве до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе. Большинство услуг доступны в "зеленом режиме", что означает, что их можно получить только по предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19.