Pasažieru vilciens: хватит ли всем "дистанцированных" мест в электричке к морю и обратно?

В солнечные выходные дни жители Латвии традиционно едут отдыхать на море. Но число электричек в расписании не выросло, а мест в вагонах, с учетом соблюдения дистанции в два метра, стало значительно меньше. Портал Delfi попросил информацию у Pasažieru vilciens, кто регулирует безопасную посадки и расстановку людей и есть ли опасность не влезть в вагон, например, последней электрички?

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Как рассказала представитель Pasažieru vilciens (PV) Агнесе Лиците, после введения чрезвычайной ситуации людей в пригородных поездах поначалу стало заметно меньше, но сейчас наблюдается постепенный прирост пассажиров, но до недавнего времени мест с учетом социальной дистанции хватало всем — если не в одном вагоне, то в другом. Пока что не было необходимости назначать дополнительные поезда, но ситуация все время отслеживается и в случае необходимости число поездов к морю увеличат.

Конкретное число людей, которых можно перевозить в одном вагоне, не установлено, но пассажиров призывают ответственно оценивать необходимость поездки в общественном транспорте — использовать его только по существенному поводу и по возможности ехать в то время, когда пассажиров мало — не утром и не вечером.

"В отличие от региональных автобусов, где места пронумерованы и есть возможность регулировать число людей, в поезд могут войти все пассажиры, у которых есть действительный проездной билет, — пояснил представитель PV. — И все же, чтобы привлечь внимание пассажиров к необходимости соблюдать безопасную дистанцию между людьми, во всех вагонах промаркированы места, которые занимать нежелательно. Призываем пассажиров, которые не являются членами одной семьи, занимать только немаркированные места.

Если пассажиру кажется, что в вагоне слишком много людей, предлагаем ему перейти в другой вагон и найти там себе подходящее место с соблюдением безопасной дистанции. Призываем всех соблюдать правила, в том числе мыть или дезинфицировать руки после посещения общественных мест и избегать дотрагиваться ими до лица. Также напоминаем, что с 13 мая всем пассажирам транспорта надо будет прикрывать рот и нос, чтобы ограничить возможность распространения вируса".