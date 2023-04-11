Pasažieru vilciens увеличит число рейсов в сторону моря
Foto: LETA

В субботу, 15 апреля вступает в силу весеннее расписание электричек, которое предусматривает изменения в движении поездов в сторону Скулте и Слоки, сообщили в компании Pasažieru vilciens.

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Реагируя на спрос пассажиров, в выходные дни из Риги в Саулкрасты и обратно будет ходить две дополнительных электрички, а из Риги в Дубулты и обратно - четыре. Ежедневно будет курсировать по одному дополнительному поезду из Риги в Скулте, из Скулте в Саулкрасты, из Риги в Саулкрасты и из Скулте в Ригу.

Для двух рейсов на Скултской линии будут продлены маршруты курсирования. Например, поезда, которые зимой ходили из Риги до Царникавы и Саулкрасты, будут курсировать до Саулкрасты и Скулте - соответственно.

В опубликованное на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens расписание электричек, где можно увидеть расписание на 10 дней вперед, уже внесены вышеупомянутые изменения, а также предложены различные варианты пересадок на Рижском железнодорожном вокзале, а также на станциях Земитаны и Торнякалнс.

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