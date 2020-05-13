Pasažieru vilciens: в поездах значительная часть пассажиров игнорирует требование прикрывать рот и нос
Foto: Publicitātes foto

С 12 мая пассажиры общественного транспорта в Латвии обязаны прикрывать рот и нос, использовать для этих целей можно не только маску или респиратор, но также шарф или платок. Однако, как сообщает предприятие Pasažieru vilciens, на данный момент значительная часть пассажиров поездов не следует предписаниям.

Хотя кондукторы-контролеры Pasažieru vilciens проинструктированы о действиях в нынешней ситуации и имеют право указать пассажиру, что он не прикрывает рот и нос маской или респиратором, в случае отказа они вынуждены позволить ему продолжать путь в поезде.

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