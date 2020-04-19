Пасхальное поздравление главы Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братия и сестры!

С огромной сердечной радостью, исходящей из самой глубины чувств, поздравляю Вас с великим церковным праздником Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Iсуса Христа — Пасхи Господней!

Христосъ Воскресе!

Для нас, христиан, это спасительный праздник, праздник мира и надежды, праздник спасения и избавления от смерти для будущей бесконечной жизни.

Из описанных евангельских, а также из исторических событий, мы знаем, как Спаситель наш Iсус Христос, человеколюбивый и кроткий, милующий и через покаяние прощающий грехи, посредством проповеди и творимых чудес, утверждал на земле Новый Завет с Богом и Новозаветную Церковь. Но из-за человеческой зависти и злобы, ненависти и негодования Он был предан судилищу, осужден, распят и умерщвлен, погребен вкупе с мертвецами. Он во всем до конца был послушен воле Отца Своего небесного, который и послал Его для спасения человеческого рода. Как человек Он умирает на Кресте и душою Своею сходит во ад. Там как Бог воскрешает все души праведников с прародителями Адамом и Еввой, выводит их из темной власти ада и смерти. И как Бог воскресает Сам, самовластной силой. Попирает, уничтожает смерть, отторгает силу греха над миром и человеком, и дает верующим в Него надежду на вечную жизнь. Да и саму вечную райскую жизнь дарует человеку, которая теперь зависит от веры и крепости дел самого человека.

Через святых жен-мироносиц, первых свидетельниц чудного и славного Воскресения Iсуса Христа, уверяет Он Своих учеников-апостолов в Своем Воскресении и, укрепив их силою Святого Духа, отправляет проповедовать Слово Божие по всему миру, среди всех языков и народов. Слово это живо, действенно, и через веру дошло до нашего сегодняшнего дня. Ибо "Iсусъ Христосъ, вчера и днесь, той же и во веки" (Евр. зач. 334).

И Церковь Христова в радости, веселии и ликовании воспевает: "Безчисленное Твое милосердiе, иже адовыми узами содержими зряше, къ свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную" (п. 5-я канона Пасхи).

Восхвалим же и мы, земной человеческий род, Воскресшаго из мертвых Iсуса Христа — Единородное Слово Божие, никогда не отлучающегося от Отеческих недр, бесстрастного Божеством, за человеколюбие пришедшего на землю, бывшего непреложным человеком — плотию Своею претерпевшего распятие и смерть, подавшему нам вечную жизнь. Слава, Господи, Воскресению Твоему!

Дорогие братия и сестры! Желаю всем Вам и семьям Вашим провести сию Светлую пасхальную неделю, и остальные пасхальные дни, в молитве, добро творении, трезвости, здравии, мире, христианской любви. Желаю успешно осуществить, довести до конца, все важные начинания, могущие послужить на пользу своим ближним. Не забывайте об обездоленных и немощных людях, всегда окажите им необходимую помощь. Бог мира и любви да будет с Вами!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

о. Алексий Жилко, председатель Центрального Совета ДПЦЛ.