Пасхальное поздравление о. Иоанна Жилко староверам Латвии

Заместитель председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о. Иоанн Жилко поздравил единоверцев с Пасхой.

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"Духовным отцам, братиям и сестрам, всем верным чадам Древлеправославной Поморской Церкви Латвии!

Отцы духовные! Братия и сестры!

Просветимся торжеством и друг друга приимемо и рцем братии и ненавидящии нас простим вся воскресением и тако возопием: Христосъ воскресе! Христосъ воскресе! Христосъ воскресе!

С великой радостью поздравляю всех Вас с высокоторжественным праздником Пасхой Христовой! Сегодня все мы ликуем и духовно торжествуем о великом событии — Воскресении Господа Нашего Iсуса Христа! Христос воскрес от мертвых и никто же во гробе! Своим Воскресением Христос освободил нас от рабства греха. Что может быть для нас величественнее, радостнее, духовно выше — нежели радость и церковная сладость о Воскресшем Господе! Днесь каждый из нас получает личное спасение и свободу от рабства греха.

В эти торжественные дни, во сияние Божественного света, будем тверды в молитвах наших, будем с радостью и веселием прославлять Христа. Будем молиться о мире во всем мире и уповать на наше спасение.

Духовные отцы, братия и сестры! Церковь наша твердо и уверенно стоит на защите веры нашей Древлеправославной Церкви! Сохраняя Божий Закон, Его Заповеди и Святоотеческие правила, мы движемся вперед. С Божией помощью, если будет Его воля, проведем Собор Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, который намечен на 8 августа 2022 года. Этого события, староверы Латвии ждали давно. С последнего Собора 2015 года, который мы проводили в г. Даугавпилсе, в храме Покрова Пресвятыя Богородицы на Гриве, утекло много времени и многое изменилось в жизни нашей.

Дорогие отцы духовные, братия и сестры! Ото всех своих помыслов, от сердеца своего, в любви, в терпении и смирении поздравляю Вас с великим праздником! Желаю Вам пребывать в добром здравии, в незлобии, в терпении, в смирении и любви!

Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!"