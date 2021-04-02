Пасхальные выходные: как будут работать торговые центры, рынок и почта

В Пасхальные выходные со 2 по 5 апреля во многих крупных торговых центрах будет открыто по 50 разных магазинов, кафе и центров обслуживания клиентов. Однако, в этом году из-за объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации и введенных ограничений, у каждой торговой точки свой график и формат работы.

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Akropole

В торгово-развлекательном центре Akropole в Пасхальные выходные с 2 по 5 апреля будут работать более 70 арендаторов, в том числе продуктовые магазины и магазины гигиенических товаров, а также рестораны и кафе, предлагающие еду навынос. Несмотря на то что большинство магазинов и центров обслуживания клиентов будут работать в обычном режиме с 10.00 до 21.00, отдельные арендаторы внесли изменения в свой график, поэтому администрация центра призывает в случае вопросов звонить в информационный центр по номеру 68304353.

Domina Shopping

Сам торговый центр будет открыт с 10.00 до 21.00, а магазин Maxima XXX — c 8.00 до 22.00 (в воскресенье с 9.00). Почта будет открыта все дни с 10.00 до 17.00, филиалы банков Citadele и SEB будут закрыта, филиал Swedbank будет открыт в субботу с 10.00 до 16.00. Центр обслуживания клиентов Bite будет работать все дни с 10 часов, а TET — в пятницу и субботу с 10.00 до 17.00. Детские магазины будут закрыты в воскресенье и понедельник. Более подробно ЗДЕСЬ.

Spice и Spice Home

В торговом центре Spice в праздничные дни будет работать более 60 торговых мест. Все дни будут работать аптеки, центры обслуживания клиентов Bite, LMT и Tele2, магазин Evelatus. Магазин Drogas будет работать в пятницу и субботу с 10.00 до 22.00, а в воскресенье и понедельник — с 10.00 до 20.00. Почтовое отделение в пятницу и субботу открыто с 10.00 до 18.00, а в воскресенье и понедельник — с10.00 до 16.00. Филиал банка SEB открыт только в пятницу, Gulbja Lavaratorija будет работать все праздничные дни с 10.00 до 20.00. Также будет открыты кафе и Lido, которые будут предлагать еду навынос. Более подробно ЗДЕСЬ.





Galleria Riga

В соответствии с правилами Кабинета министров о чрезвычайной ситуации MyFitness и магазины модных товаров будут закрыты. Магазин Rimi 2, 4 и 5 апреля будет открыт с 7.30 до 23.00, а 3 апреля — с 8.00 до 23.00. Книжный магазин Globuss, прачечная, банк SEB и детские магазины в выходные и понедельник будут закрыты, магазин электроники Evelatus все дни будет работать с 10.00 до 21.00. Кафе и рестораны будут работать все дни в режиме "еда навынос". Более подробно ЗДЕСЬ.

Alfa

В торговом центре Alfa на Пасхальные выходные будет работать более 60 магазинов и пунктов оказания услуг. Часть магазинов открыты только для выдачи товаров, заказанных в интернете, например, Alandeko, Euronics, Gandrs. Аптека Benu aptieka будет открыта все дни с 10.00 до 20.00, такое же время работы у магазинов Drogas, Dino Zoo, Evelatus, Polaris. Hesburger будет закрыт все дни, KFC и Gan Bei работают в режиме "еда навынос", Lido открыто только в пятницу. Магазины оптики будут открыты все дни до 19.00/20.00. Более подробно ЗДЕСЬ.





Origo

Торговый центр Origo на Пасху будет работать с 10.00 до 21.00, информационный центр будет открыт с 10.00 до 19.00. Магазин Rimi Hyper будет работать в обычном режиме. Центр обслуживания клиентов Baltcom и LMT все дни будут открыты с 10.00 до 19.00, филиал банка Citadele со 2 по 5 апреля будет закрыт, филиал Swedbank будет закрыт 4 апреля. Магазин Drogas в пятницу и понедельник будет открыт с 8 часов утра, в субботу и воскресенье — с 9 часов. Более подробно ЗДЕСЬ.

Stockamann

В торговом центре Stockmann отдел деликатесов, 1-й этаж и Mēness Aptieka со 2 по 5 апреля будут работать с 10.00 до 20.00. Более подробно ЗДЕСЬ.

Rimi, Maxima

Магазины форматов Rimi Hyper, Super, Mini на Пасхальные выходные будут работать по обычному графику. Изменения внесены только в работу магазинов Rimi Express в Риге на улице Бривибас 49/53 и Rimi Express в Вентспилсе на улице Аннас 1. Проверить время работы магазинов Rimi жителей можно на домашней странице компании. Более подробно ЗДЕСЬ.

Магазины Maxima также будут работать в обычном режиме, однако в воскресенье, 4 апреля многие откроются на час позже — с 9 часов утра, за исключением магазинов Maxima Express на Кр. Барона, который откроется с 10 часов утра и магазина Maxima Express на ул. Маскавас, который будет закрыт. Подробнее ЗДЕСЬ.

Рижский Центральный рынок

В связи с праздниками установлен следующий график работы Рижского Центрального рынка:

Открытая и закрытая территории:

1.04 — 3.04 будут открыты с 7.00 до 18.00

4.04. — 5.05 будут открыты с 7.00 до 17.00

Мясной павильон:

1.04 — 3.04 будет открыт с 7.00 до 18.00

4.04. — 5.05 будет открыт с 7.00 до 17.00

Овощной, рыбный и гастрономический павильоны:

1.04 — 3.04 будут открыты с 7.30 до 18.00

4.04. — 5.05 будут открыты с 7.30 до 17.00

Крестьянский рынок (ул. Гайзиня, Спикеру, Пуполу):

Торговые места со складами: с 1 по 5 апреля будут открыты с 0.00 до 24.00.

Торговые места с автотранспортом: с 1 по 6 апреля будут открыты с 17.00 до 7.30.

Ночной цветочный рынок с 1 по 6 апреля будет открыты с 19.00 до 7.00.

Latvijas pasts

В предпраздничные и праздничные дни — 2, 4 и 5 апреля — будут открыты 13 почтовых отделений в Риге, Марупе, Елгаве, Даугавпилсе, Екабпилсе и Лиепае. С графиком их работы можно ознакомиться на домашней странице Latvijas pasts. Более подробно ЗДЕСЬ.

CSDD

В пятницу, 2 апреля — выходной. В субботу, 3 апреля рабочий день сокращен на час, будут работать станции техосмотра в Риге (ул. Антенас 2), Даугавпилсе, Гробине, Екабпилсе, Елгаве, Сигулде, Талси и Валмиере. В воскресенье и понедельник — закрыто. Более подробно ЗДЕСЬ.