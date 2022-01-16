Пассажир с Covid-19 два дня подряд ездил на поездах из Тукумса в Ригу и обратно
Foto: DELFI

Пассажир, у которого был подтвержден Covid-19, два дня подряд ездил в поезде из Тукумса в Ригу, выяснили эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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13 января в 5.28 он ехал поездом "Тукумс 2-Рига" из Тукумса в Ригу и обратно поездом "Рига-Тукумс 1" в 11.30.

14 января заболевший в 6.12 сел на поезд "Тукумс 2-Рига", а возвращался из столицы в 13 часов обратным поездом.

Пассажиров, которые ехали в этом поезде, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

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