Пассажиров автобусного рейса Рига-Талси просят следить за здоровьем: им дважды ехал пациент с Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает пассажиров, которые 1 октября ехали на автобусе Арлава-Талси и Талси-Рига, следить за своим здоровьем, так как на автобусе ехал зараженный Covid-19 пассажир.

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Этот человек ехал от Арлавы до Талси рейсом 7947 ООО Talsu autotransports Рига-Талси, который выехал из Риги в 9.20, в Арлаве был в 12.07, в Талси — в 12.25. Также он ехал рейсом 7951 ООО Talsu autotransports Талси-Рига, который выехал из Талси в 12.50 и прибыл в Ригу в 15 часов.

ЦПКЗ просит пассажиров указанных рейсов в случае появления симптомов Covid-19 связаться с семейным врачос и сделать тест.