Пассажирские дизельные поезда будут перекрашены в желто-серый цвет
Foto: LETA

АО Pasažieru vilciens (PV) приступило к капитальному ремонту дизельных поездов, в том числе перекрашиванию поездов в желтый и серый цвета, свидетельствует публикация компании в соцсети Twitter.

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По наблюдениям агентства LETA, в настоящее время пассажирские перевозки в Латвии осуществляются дизельными поездами красно-серого цвета, а также дизельными поездами, имеющими в наружной расцветке четыре основных цвета: желтый, синий, серый и красный.

В ближайшие дни начнет перевозить пассажиров дизельный поезд новой расцветки. "Учитывая пробег дизельных поездов, начат их плановый капитальный ремонт, в том числе восстановление лакокрасочного покрытия. Постепенно будем оформлять вагоны в едином стиле", — сообщает PV.

Изображения, опубликованные компанией, свидетельствуют, что новые дизельные поезда получат двухцветную расцветку — серую с желтыми акцентами. Желтого цвета будет передняя и задняя часть поезда, а также двери.

PV поясняет, что сигнальный желтый цвет был выбран потому, что он используется в транспортной отрасли в целях безопасности и видимости, а функциональный антрацитово-серый тон, на котором выделяются желтые элементы, присутствует не только в экстерьере новых электропоездов, но и в окраске других элементов.

АО "Pasažieru vilciens" было учреждено в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций предприятия "Latvijas dzelzceļš". До осени 2008 года "Pasažieru vilciens" было дочерним предприятием "Latvijas dzelzceļš", а затем было преобразовано в государственное предприятие.

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