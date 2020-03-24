Пассажирские перевозчики требуют поддержки для отрасли общественного транспорта

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения Талиса Линкайтса признать сектор пассажирских перевозок автобусами одним из наиболее пострадавших в отрасли общественного транспорта в период вспышки Covid-19, заявил агентству LETA президент ассоциации Иво Ошениекс.

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По его словам, в период, когда в государстве объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса Covid-19, перевозчики пассажиров на автобусах и такси очень пострадали. В этой ситуации принятые решения должны быть прагматичными и достаточно быстрыми не только по ограничению вируса, но и по уменьшению негативных последствий в сфере перевозок.

Ассоциация требует признать перевозки городским, региональным и общественным транспортом одной из самых пострадавших отраслей, которой требуется немедленная поддержка. Ассоциация требует присвоить водителям автобусов и диспетчерам статус группы повышенного риска.

Ассоциация просит министра информировать, каким образом компаниям, работающим в сфере общественного транспорта, будут компенсированы дополнительные расходы на меры по ограничению вируса, рассмотреть наиболее рациональное закрытие региональных рейсов и оплачивать закрытые рейсы в размере 75% от договорной цены, а также прекратить конкурс на право оказания услуг в сети региональных автобусных маршрутов.

Ассоциация призывает также уменьшить требования для водителей такси, в частности, снизить нормы выбросов диоксида углерода для автомашин и отменить "ваучеры" в аэропорту "Рига".