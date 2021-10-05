Пассажирские рейсы Рига-Даугавпилс будет выполнять Lux Express

C 11 октября 2021 года пассажирские перевозки на коммерческом рейсе Рига-Даугавпилс будет выполнять также Lux Express Estonia. С 1 сентября этот маршрут уже обслуживает Daugavpils autobusu parks. Теперь пассажиры смогут попасть из Риги в Даугавпилс одним из 12 автобусных рейсов, одним из 8 железнодорожных рейсов, а также на одном из двух государственных рейсов (через Вецумниеки, Акнисте и Итлуксте).

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С 11 октября ежедневно будет выполняться четыре рейса: в 12.30 и 17.30 из Риги и в 7.00 и 12.25 из Даугавпилса. С пятницы, 15 октября, будет выполняться один рейс по пятницам и по воскресеньям — в 17.25 из Даугавпилса, а по понедельникам и субботам начиная с 16 октября будет обеспечен рейс из Риги в 7.15.

Убытки и расходы на коммерческие маршруты не компенсируются из государственного или местного бюджета, за них отвечает перевозчик. Перевозчики могут устанавливать собственные цены на билеты.

Пассажиры, у которых есть скидки на региональные маршрутах, также имеют право использовать их на коммерческих маршрутах — это, например, люди с инвалидностью I и II группы, многодетные семьи и дети дошкольного возраста.

В Lux Express порталу Delfi подтвердили информацию о рейсе Рига-Даугавпилс, но не смогли предоставить информацию о стоимости билетов.