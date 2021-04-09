Пассажиры Rīgas satiksme смогут продлить билеты, которые не использовали из-за ЧС
Foto: F64

Пассажиры, которые купили билеты на е-талоне до пандемии или во время первой чрезвычайной ситуации и не смогли их использовать из-за введенных ограничений, смогут срок их действия продлить, сообщает LETA.

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Конкретный временной период, в который был куплен билет, и период, когда его можно будет обменять, еще будет уточнен.

Срок действия билетов на е-талоне — один год. Многие не могли использовать поездки из-за ограничений и из-за того, что их учеба или работа перешли в удаленный формат.

Правительство и самоуправление призывали не использовать общественный транспорт, и те сознательные люди, кто его не использовал, имеют право не потерять свои деньги, потраченные год назад на билеты, посчитало самоуправление.

Технической возможности автоматически продлить срок действия билетов нельзя, поэтому для того, чтобы обменять билеты, нужно обратиться в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

Департамент сообщения Рижской думы работает над поправками, которые позволят обменивать купленные до пандемии билеты на новые. Поправки должен будет одобрить Комитет сообщения и транспорта, а затем Рижская дума на заседании.

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rus.DELFI.lv

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Rīgas satiksme Рижская дума
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