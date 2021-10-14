Пассажиры такси обязаны надевать маску; машину нужно проветривать после каждого клиента
Foto: F64

С целью ограничить распространение Covid-19 пассажиры и впредь должны использовать маску, пользуясь услугами коммерческих пассажирских автоперевозок на легковом автомобиле, в том числе такси, которые осуществляются и оплачиваются через мобильные приложения, например, Bolt или Yandex, сообщает Автотранспортная дирекция.

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Маску обязан носить также водитель, если водительское место не отделено от пассажирских барьером. Также обязанность водителя - проветривать машину после каждого клиента, в свою очередь, работодатель должен оценить необходимость обязать таксистов иметь ковид-сертификат о завершении курса вакцинации или перенесенной болезни.

Пассажиров призывают занимать места, которые находятся как можно дольше от водителя и не садиться рядом. Водителям легковых автомобилей, в том числе такси, рекомендуется ограничить количество клиентов, которых они могут взять в машину. Также водителей призывают регулярно дезинфицировать транспортное средство, особое внимание уделяя поверхностям, в которым прикасаются пассажиры.

Работодатели обязаны соблюдать требования нормативных актов об эпидемиологической безопасности.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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