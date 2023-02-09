Патмалниекс: обнародование проекта СПГ-терминала в Скулте не входит в интересы государства

Снятие статуса информации ограниченной доступности с проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте не входит в интересы государства. Об этом в четверг, 9 февраля, во время заседания Сейма заявил парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Янис Патмалниекс ("Новое Единство").

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Большинство депутатов Сейма отклонило предложение фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) за открытое и понятное обществу продвижение проекта СПГ-терминала в Скулте.

В подготовленном СЗК проекте предлагалось поручить Кабинету министров снять статус информации ограниченной доступности и обнародовать внесенные в правительство предложения стратегического инвестора терминала СПГ Скулте по предпочтительным формам сотрудничества, а также обнародовать исследования, проведенные или заказанные отраслевыми министерствами, и информативные отчеты об оценке проекта терминала и его соответствии интересам Латвии.

Патмалниекс призвал не поддерживать дальнейшее продвижение предложения СЗК. Он пояснил, что является информацией ограниченной доступности и в каких обстоятельствах применяется данный статус, в том числе, если документ содержит коммерческую информацию.

Депутат пояснил, что в настоящее время правительство оценивает предложение возможных исполнителей проекта СПГ-терминала в Скулте и по запросу коммерсанта определена ограниченная доступность для этого процесса. Также Патмалниекс подчеркнул, что раскрытие информации об этом проекте затруднит работу учреждений и не позволит получить четкие ответы о проекте СПГ-терминала.

По словам Патмалниекса, Латвия в настоящее время зависит от импорта российского газа. При этом он выразил опасение, что при первой же возможности может прозвучать призыв восстановить поставки российского газа. "У нас самих есть возможность снизить зависимость от импорта российского газа", — подчеркнул Патмалниекс.

Сейм принял решение не включать предложение СЗК в повестку ближайшего заседания парламента, а предложение передать его в комиссии Сейма для оценки не получило поддержки.

Ранее сообщалось, что правительство получило письмо от застройщика СПГ-терминала в Скулте Skulte LNG Terminal о готовности к реализации проекта, но партнеры по коалиции не спешат комментировать это, признавая, что ситуация должна быть оценена.

23 января партнеров по коалиции попросили прокомментировать предоставленную разработчиком проекта СПГ-терминала в Скулте информацию о том, что стратегический инвестор найден и в правительство внесено предложение с желаемыми форматами сотрудничества.

"Могу подтвердить, что правительство получило заявку, и Министерство климата и энергетики приступило к ее оценке. Как только министерство будет в правительстве с отчетом, более подробная информация станет известна", — подтвердил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Он добавил, что решающий вопрос будет заключаться в том, какая государственная поддержка потребуется проекту.

Глава фракции "Объединенного списка" Эдгарс Таварс добавил, что указанный вопрос также рассматривается в парламентской подкомиссии, где выслушиваются мнения экспертов и сравниваются необходимые газовые мощности в регионе Балтийского моря. "С точки зрения потребности в поставках этот вопрос не совсем однозначен. Этот вопрос будет политическим — быть или не быть СПГ-терминалу в Скулте", — заявил Таварс.

Он добавил, что необходимы исследования, поскольку проект затрагивает не только экономические, но и экологические вопросы. "Вся информация собирается. Когда будут известны цифры, нужно будет принять политическое решение", — сказал Таварс.

Как ранее сообщалось, в ходе переговоров потенциальной коалиции лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс назвал решение о терминале СПГ в Скулте поспешным. По словам Пиленса, он "согласен с премьер-министром в том, что экономические интересы узкого группы не должны доминировать в стране".

Позже в декларацию правительства был включен пункт, предусматривающий создание СПГ-терминала в Скулте, который в полной мере использовал бы преимущества, предоставляемые Инчукалнским подземным газохранилищем, а перспективность терминала также будет оцениваться с экономической точки зрения и аспектов безопасности, чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку для потребителей и не противоречить политике в области охраны окружающей среды, целям климатической политики и интересам жителей. Правительство привержено достижению стабильных поставок и цен на сжиженный природный газ.

Портал Delfi уже сообщал, что вопрос о национальном терминале сжиженного природного газа был поднят вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле 2022 года премьер-министр Кариньш объявил, что Латвия построит собственный СПГ-терминал, а Министерство экономики оценит местонахождение такого терминала вместе с потенциальными разработчиками.

7 июня 2022 года в закрытом режиме правительство заслушало подготовленный Министерством финансов информационный отчет о поступивших проектных заявках на строительство СПГ-терминала в Латвии. Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила на пресс-конференции после заседания правительства, что возможность строительства СПГ-терминала в Скулте или Кундзиньсале будет тщательно изучена. 30 августа правительство приняло решение поручить реализацию этого проекта Skulte LNG Terminal.